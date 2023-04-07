Перевыпустить электронную подпись можно удаленно в личном кабинете ИП или юрлица

Перевыпустить КЭП можно в личных кабинетах ЮЛ и ИП.

Кстати, на сайте ФНС предприниматели могут оплатить фиксированные взносы, но способов уплаты несколько. Выбирайте тот, что вам комфортнее, пример платежки мы привели.

ФНС сообщает, что 14,6 тыс. предпринимателей и организаций в марте уже перевыпустили подпись в личных кабинетах.

В личном кабинете ЮЛ заявление на перевыпуск КЭП можно подать в разделе «Заявления.Запросы» – «Электронная подпись (КЭП)».

В личном кабинете ИП перевыпуск идет в разделе «Услуги.Сервисы» – «Перевыпуск сертификата ЭП».