Электронные подписи

Перевыпустить электронную подпись можно удаленно в личном кабинете ИП или юрлица

Чтобы оформить квалифицированную электронную подпись впервые директор компании или ИП должны лично явиться в налоговую инспекцию или в офис доверенных лиц УЦ ФНС. Для продления подписи личная явка уже не нужна.

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Перевыпустить КЭП можно в личных кабинетах ЮЛ и ИП.

Кстати, на сайте ФНС предприниматели могут оплатить фиксированные взносы, но способов уплаты несколько. Выбирайте тот, что вам комфортнее, пример платежки мы привели

ФНС сообщает, что 14,6 тыс. предпринимателей и организаций в марте уже перевыпустили подпись в личных кабинетах.

В личном кабинете ЮЛ заявление на перевыпуск КЭП можно подать в разделе «Заявления.Запросы» – «Электронная подпись (КЭП)».

В личном кабинете ИП перевыпуск идет в разделе «Услуги.Сервисы» – «Перевыпуск сертификата ЭП».

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