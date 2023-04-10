Ведение бизнеса

Суд обязал сеть по производству суши и роллов «Ебидоеби» поменять название

В решении суда сказано, что название ассоциируется у потребителей с бранной и ненормативной лексикой. Компания не смогла доказать, что фраза «Ебидоеби» – это транслитерация с японского языка.

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Арбитражный суд Красноярского края признал, что наименование сети по производству суши и роллов «Ебидоеби» противоречит принципам морали и гуманности. Об этом пишет «ТАСС».

Суд решил, что название сети «Ебидоеби» может вызвать у потребителей ассоциацию с ненормативной лексикой. Компания должна сменить название.

«Доказательства того, что заявленное обозначение воспринимается российскими потребителями именно как транслитерация предложения „День недели – суббота“ на японском языке в материалы дела не предоставлены», – сказано в сообщении суда.

Представители организации собиарются подавать апелляцию и обжаловать решение суда.

Сеть по производству блюд японской кухни существует с 2016 года, она работает более чем в 40 городах страны.

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Ведение бизнеса

Суд обязал сеть по производству суши и роллов «Ебидоеби» поменять название

В решении суда сказано, что название ассоциируется у потребителей с бранной и ненормативной лексикой. Компания не смогла доказать, что фраза «Ебидоеби» – это транслитерация с японского языка.

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