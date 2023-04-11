Госдума запретила вейпы несовершеннолетним

О том, что закон о запрете вейпов примут 11 апреля, в Госдуме говорили еще на прошлой неделе.

Закон действительно приняли сегодня в третьем чтении, и вот что он запрещает.

Продавать вейпы несовершеннолетним теперь нельзя.

Причем нельзя торговать по этим правилам и в розницу, и через автоматы, и на ярмарках / выставках.

Кроме того, закон будет ограничивать рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств. Рекламу запретят показывать детям младше 12 лет.

Пока для наказания за нарушение закона санкций не предусмотрено. Но в пресс-службе Госдумы уже анонсировали разработку законопроекта об этом.