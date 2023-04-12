Криптовалюта

Binance собирается выпустить криптокарту в Казахстане

Сейчас криптобиржа ведет переговоры с Нацбанком, чтобы запустить криптокарту. Вероятно, что она будет доступна пользователям из РФ.

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Предоплаченная карта с криптовалютой может появиться в Казахстане. Переговоры о запуске криптокарты уже ведутся с Нацбанком. Об этом сообщил генеральный менеджер Binance Казахстан Жаслан Мадиев в интервью изданию ForkLog.

«Оборот криптовалют в Казахстане запрещен за исключением территории МФЦА. Поэтому даже если мы получим разрешение Нацбанка на выпуск карты она априори будет фиатной, а не криптовалютной», – сообщил Жаслан Мадиев.

Пользователям Binance из РФ в Казахстане оказывают услуги по криптовалюте, но только тем, кто переехал и получил ВНЖ.

Жаслан Мадиев добавил, что компания в обязательном порядке соблюдает все санкционные процедуры. В случае блокировок казахстанский Binance отвечает на запросы «в кратчайшие сроки».

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