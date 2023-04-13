В новых регионах появятся центры «Мой бизнес»

Минэкономразвития подготовило поправки в госпрограму «Экономическое развитие и инновационная экономика». Проект опубликован на федеральном портале.

Сейчас у бизнеса в новых регионах нет возможности полноценно пользоваться мерами поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Дело в том, что там нет центров «Мой бизнес», региональных гарантийных и государственных МФО.

Создать их планируется до конца 2023 года, пишут «Известия».

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