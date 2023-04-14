ЕНС обязательно отладят, пообещал Силуанов. А еще поручил ФНС снижать издержки налогоплательщиков

– Необходимо продолжить работу по внедрению современных технологий, анализу больших данных, способствующих повышению эффективности администрирования доходов и снижению издержек налогоплательщиков, – цитирует Антона Силуанова официальный Телеграм-канал Минфина.
Затем Силуанов заявил, что работа механизма ЕНС будет отлажена.
Кроме того, налоговикам министр поручил:
- наладить работу ФНС в новых регионах;
- расширять сервисы для налогоплательщиков, снижающих их издержки.
Сегодня на «Клерке» писали, что Минфин заявил, что деловой климат для бизнеса будут улучшать. Это будет одним из приоритетов года.