ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНС обязательно отладят, пообещал Силуанов. А еще поручил ФНС снижать издержки налогоплательщиков

Глава Минфина выступил на расширенном заседании коллегий Минфина России и Минэкономразвития. Рассказал про основные направления работы по налогам и дал поручения подчиненным.

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– Необходимо продолжить работу по внедрению современных технологий, анализу больших данных, способствующих повышению эффективности администрирования доходов и снижению издержек налогоплательщиков, – цитирует Антона Силуанова официальный Телеграм-канал Минфина.

Затем Силуанов заявил, что работа механизма ЕНС будет отлажена.

Кроме того, налоговикам министр поручил:

  • наладить работу ФНС в новых регионах;
  • расширять сервисы для налогоплательщиков, снижающих их издержки.

Сегодня на «Клерке» писали, что Минфин заявил, что деловой климат для бизнеса будут улучшать. Это будет одним из приоритетов года.

ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНС обязательно отладят, пообещал Силуанов. А еще поручил ФНС снижать издержки налогоплательщиков

Глава Минфина выступил на расширенном заседании коллегий Минфина России и Минэкономразвития. Рассказал про основные направления работы по налогам и дал поручения подчиненным.

ЕНП (единый налоговый платеж)

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