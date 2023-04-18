Налоговые долги с истекшим сроком давности уберут из сальдо ЕНС

Как налоговики должны провести такой списание в своей программе АИС «Налог-3», ФНС подробно рассказала в письме от 14.03.2023 № КЧ-4-8/2882@.

В частности, налоговики на местах будут формировать заявку на списание просроченных долгов. К ней они должны прикрепить докладную записку о причинах и обстоятельствах истечения сроков взыскания, а также лицах, ответственных за нарушение сроков.

По этой докладной записке будут проводить служебную проверку.

Утверждать такие заявки на исключение просроченной задолженности из сальдо ЕНС должны замруководители УФНС.