ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговые долги с истекшим сроком давности уберут из сальдо ЕНС

Задолженность, в отношении которой истекли сроки взыскания, подлежит исключению из сальдо ЕНС на основании акта сверки или решения суда, устанавливающего факт истечения срока взыскания.

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Как налоговики должны провести такой списание в своей программе АИС «Налог-3», ФНС подробно рассказала в письме от 14.03.2023 № КЧ-4-8/2882@.

В частности, налоговики на местах будут формировать заявку на списание просроченных долгов. К ней они должны прикрепить докладную записку о причинах и обстоятельствах истечения сроков взыскания, а также лицах, ответственных за нарушение сроков.

По этой докладной записке будут проводить служебную проверку.

Утверждать такие заявки на исключение просроченной задолженности из сальдо ЕНС должны замруководители УФНС.

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