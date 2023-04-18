Малому бизнесу из обрабатывающей промышленности хотят давать больше финансирования от государства

Об этом пишут «Известия».

ТПП собирается создать отдельный федеральный проект, который предусматривает дополнительную финансовую поддержку малым и средним предприятиям из обрабатывающих и высокотехнологичных областей.

Также расширят национальный проект «Производительность труда». Будут снижены требования по объему годовой выручки компании за предыдущий год с 400 до 200 млн рублей.

Если предприятие получает доход меньше 400 млн рублей, то для поддержки привлекут средства из бюджета регионов.

12 апреля 2023 года Минэкономразвития направило бюджетные средства на развитие малого и среднего бизнеса в новых регионах.