Прослеживаемость товаров

При ввозе белорусских холодильников теперь не нужно уведомление и отчет о прослеживаемости

С 6 марта из системы прослеживаемости выведены ввезенные из Республики Беларусь и произведенные там холодильники и морозильники.

Версия для печати

В этой связи участникам оборота товаров не нужно представлять уведомление о ввозе данных товаров с территории государства – члена ЕАЭС.

Об этом сообщает ФНС в письме от 31.03.2023 № ЕА-4-15/3876@.

Остатки белорусских холодильников по состоянию на 6 марта 2023 года, ввезенные в РФ и не реализованные до этой даты, автоматически исключаются из системы прослеживаемости.

По регистрационным номерам партий товаров (РНПН), полученным до 6 марта, не надо направлять корректировочные отчеты об операциях либо корректировочные уведомления о ввозе.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Предоставляются два вычета по НДФЛ в 1С: что делать

В 1С вычет предоставляется автоматически при расчёте аванса. Иногда возникает ситуация, когда одному сотруднику предоставляется два вычета. В каких случаях это нормально, а в каких – ошибка, расскажем в статье.

Предоставляются два вычета по НДФЛ в 1С: что делать

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Психология для бухгалтера

Когда  руководитель – нарциссический перверт

Возможно, многие из вас  сталкивались с определенными типами перверсии как в личной жизни, так и профессиональной среде, даже порой не задумываясь о том, что происходит на самом деле, списывая это на «крутой» нрав начальника или своего партнера.

Когда  руководитель – нарциссический перверт

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Поиск работы бухгалтеров

Как найти работу за 100 000 рублей в месяц

Да прямо здесь, на «Клерке». Причем работу может найти не только бухгалтер, но и финансист, операционист, консультант по 1С. Можно заниматься аккаутингом – работать с соцсетями компании или даже устроиться техником.

Как найти работу за 100 000 рублей в месяц
Читать еще