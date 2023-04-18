При ввозе белорусских холодильников теперь не нужно уведомление и отчет о прослеживаемости

В этой связи участникам оборота товаров не нужно представлять уведомление о ввозе данных товаров с территории государства – члена ЕАЭС.

Об этом сообщает ФНС в письме от 31.03.2023 № ЕА-4-15/3876@.

Остатки белорусских холодильников по состоянию на 6 марта 2023 года, ввезенные в РФ и не реализованные до этой даты, автоматически исключаются из системы прослеживаемости.

По регистрационным номерам партий товаров (РНПН), полученным до 6 марта, не надо направлять корректировочные отчеты об операциях либо корректировочные уведомления о ввозе.