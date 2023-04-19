💥💥💥Все ли вы знаете про учет аренды по ФСБУ 25/2018? Проверьте себя

Вот о чем этот мастер-класс:
- при каких условиях договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018;
- каков состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018;
- как происходит определение срока аренды;
- как происходит оценка возможности учитывать аренду упрощенным способом;
- что надо знать про оценку обязательств по аренде, ППА;
- как происходит расчет процентов по арендному обязательству в таблице Excel.
Запись доступна всем слушателям, так что устраивайтесь поудобнее и включайте: вот ссылочка.
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