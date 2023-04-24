Эксперты расскажут про самые частые ошибки бизнеса в таможенном контроле

Как оптимизировать налоги, чтобы у ФНС не возникло претензий

Из статьи вы узнаете, в чем отличие легального налогового планирования от незаконной налоговой схемы. До какого уровня можно безопасно снижать налоги. Как самостоятельно контролировать налоговую нагрузку компании или ИП. А также какие изменения произошли в налоговом контроле в 2023 году.