Эксперты расскажут про самые частые ошибки бизнеса в таможенном контроле

Обсудим все тонкости системы контроля внешнеэкономической деятельности на бесплатном вебинаре центра обучения «Клерка».
Эксперт-практик в сфере международной торговли, СЕО ООО «Камертон+» и группы компаний по международной деятельности Ирина Заседатель разберет:
последствия ошибок при декларировании товаров;
практику подтверждения таможенной стоимости при параллельном импорте через третьи страны;
как избежать штрафов и КТС – как доказать честную стоимость;
таможенные проверки и постконтроль;
таможня и налоговая: формы взаимодействия.
Встречаемся 30 апреля в 11:00 мск – зарегистрируйтесь здесь.
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