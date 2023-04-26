При изъятии российских активов за рубежом будут ответные меры

Указ президента с такой нормой опубликован на официальном портале.
Росимущество станет временным управляющим иностранных активов в России, передает РБК.
Первыми будут изъяты:
- доля в энергетической компании «Юнипро» (87,73%, принадлежит немецкой Uniper);
- два пакета в финской энергетической Fortum (69,8807% и 28,3488%, принадлежит «Фортум Раша» и «Фортум Холдинг»).
Комментарии11
Давно пора!
alex
интересно последует ли после этого полный исход иностранного бизнеса из рф.
Пётр Пустотачлен картеля
а если нет активов в РФ ? отключим газ!
Андрейврач
Все равно я вашего ежика голой жопой убью!
kotobormot kotobormot
или познакомим с новичком
Главный бухгалтер
они сами отключились
alex
тут бы и газу внутри рф подешеветь, а нет, наоборот подорожал.
Здрасте... Потери на внешнем рынке будут компенсировать обдираловкой внутреннего рынка.
alex
хочу как раньше, газ по 2,50 когда его не поставляли никуда на экспорт и некуда было девать.
Лишнее подтверждение правильности линии тех иностранных предприятий, которые не посчитали правильным для себя оставаться в РФ. Ибо подобные экспроприации вполне прогнозировались.
Владимир
Вот это я понимаю инвестиционный климат: прямо декларируется предстоящий отжим бизнеса. Ну теперь то будет экономический рост)