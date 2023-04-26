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Общество

При изъятии российских активов за рубежом будут ответные меры

Если иностранное государство конфискует имущество России, российских граждан или компаний, тог связанное с такими странами имущество в России переведут во временное управление.
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Указ президента с такой нормой опубликован на официальном портале.

Росимущество станет временным управляющим иностранных активов в России, передает РБК.

Первыми будут изъяты:

  • доля в энергетической компании «Юнипро» (87,73%, принадлежит немецкой Uniper);
  • два пакета в финской энергетической Fortum (69,8807% и 28,3488%, принадлежит «Фортум Раша» и «Фортум Холдинг»).

Комментарии

11
  • Логотип meleshenckovladimir
    meleshenckovladimir Вчера в 08:37

    Давно пора!

  • Логотип biyabem775
    biyabem775 Вчера в 14:21

    alex

    интересно последует ли после этого полный исход иностранного бизнеса из рф.

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B Вчера в 14:39

    Пётр Пустотачлен картеля

    а если нет активов в РФ ? отключим газ!

    • Логотип andre-bulyg
      andre-bulyg Вчера в 14:49

      Андрейврач

      Все равно я вашего ежика голой жопой убью!

    • Логотип kotobormot
      kotobormot Вчера в 17:41

      kotobormot kotobormot

      или познакомим с новичком

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 Вчера в 17:51

      Главный бухгалтер

       отключим газ!

      они сами отключились

      • Логотип biyabem775
        biyabem775 Вчера в 19:04

        alex

        тут бы и газу внутри рф подешеветь, а нет, наоборот подорожал.

        • Логотип VadimBA
          VadimBA Вчера в 19:28

          тут бы и газу внутри рф подешеветь, а нет, наоборот подорожал

          Здрасте... Потери на внешнем рынке будут компенсировать  обдираловкой внутреннего рынка.

          • Логотип biyabem775
            biyabem775 2 часа назад

            alex

            хочу как раньше, газ по 2,50 когда его не поставляли никуда на экспорт и некуда было девать.

  • Логотип VadimBA
    VadimBA Вчера в 18:16

    Лишнее подтверждение правильности линии тех иностранных предприятий, которые не посчитали правильным для себя оставаться в РФ. Ибо подобные экспроприации вполне прогнозировались.

  • Логотип Владимир_Долгополов
    Владимир_Долгополов 1 час назад

    Владимир

    Вот это я понимаю инвестиционный климат: прямо декларируется предстоящий отжим бизнеса. Ну теперь то будет экономический рост)

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