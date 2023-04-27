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Криптовалюта

Замминистра финансов назвал криптовалюту злом и посоветовал не инвестировать в нее

Вложения в криптовалюту могут нести высокие риски, поэтому замминистра рекомендует не хранить в ней свои сбережения.
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Замминистра финансов Алексей Моисеев порекомендовал не инвестировать средства в криптовалюту. Об этом пишет «ТАСС».

«Честно сказать, конечно, крипта в целом зло. Люди, которые инвестируют туда свои сбережения, очень сильно рискуют. Я бы воспользовался возможностью и дал бы совет этого не делать», – сообщил Алексей Моисеев.

При этом замминистра добавил, что в некоторых ситуациях криптовалюту использоваться все же можно.

Сейчас собираются ввести экспериментальный правовой режим, по которому крипта будет применяться для расчетов во внешней торговле. Его планируют ввести до конца 2023 года.

Комментарии

5
  • Логотип blaster42
    blaster42 4 часа назад

    Goga Basishvili

    А что, кто-то инвестирует?

  • Логотип akiv06
    akiv06 2 часа назад

    "...телефонные мошенники похитили у главы административного департамента Минфина Владимира Штопа 3,8 млн рублей...."(новости от 01.04.23)

    Те еще "специалисты" по финансированию и инвестициям)))))

  • Логотип Rolen
    Rolen 1 час назад

    Честно сказать, конечно, крипта в целом зло

    Так и деньги зло. Но жить то как-то нужно. Не все могут вложиться в яхты

  • Логотип Saria
    Saria 1 час назад

    Главный бухгалтер

    *Я бы воспользовался возможностью и дал бы совет этого не делать*                               - Вы купили новые сапоги, Вера?
      - Да вот ещё не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
      - Очень вызывающие. Я бы такие не взяла. 
      - Значит, хорошие сапоги, надо брать.

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    что ни говори. наш человек

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Юзвак Максим
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