Замминистра финансов назвал криптовалюту злом и посоветовал не инвестировать в нее

Замминистра финансов Алексей Моисеев порекомендовал не инвестировать средства в криптовалюту. Об этом пишет «ТАСС».
«Честно сказать, конечно, крипта в целом зло. Люди, которые инвестируют туда свои сбережения, очень сильно рискуют. Я бы воспользовался возможностью и дал бы совет этого не делать», – сообщил Алексей Моисеев.
При этом замминистра добавил, что в некоторых ситуациях криптовалюту использоваться все же можно.
Сейчас собираются ввести экспериментальный правовой режим, по которому крипта будет применяться для расчетов во внешней торговле. Его планируют ввести до конца 2023 года.
Комментарии5
Goga Basishvili
А что, кто-то инвестирует?
"...телефонные мошенники похитили у главы административного департамента Минфина Владимира Штопа 3,8 млн рублей...."(новости от 01.04.23)
Те еще "специалисты" по финансированию и инвестициям)))))
Так и деньги зло. Но жить то как-то нужно. Не все могут вложиться в яхты
Главный бухгалтер
*Я бы воспользовался возможностью и дал бы совет этого не делать* - Вы купили новые сапоги, Вера?
- Да вот ещё не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
- Очень вызывающие. Я бы такие не взяла.
- Значит, хорошие сапоги, надо брать.
что ни говори. наш человек