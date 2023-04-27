Замминистра финансов назвал криптовалюту злом и посоветовал не инвестировать в нее

Вложения в криптовалюту могут нести высокие риски, поэтому замминистра рекомендует не хранить в ней свои сбережения.

Замминистра финансов Алексей Моисеев порекомендовал не инвестировать средства в криптовалюту. Об этом пишет «ТАСС».

«Честно сказать, конечно, крипта в целом зло. Люди, которые инвестируют туда свои сбережения, очень сильно рискуют. Я бы воспользовался возможностью и дал бы совет этого не делать», – сообщил Алексей Моисеев.

При этом замминистра добавил, что в некоторых ситуациях криптовалюту использоваться все же можно.

Сейчас собираются ввести экспериментальный правовой режим, по которому крипта будет применяться для расчетов во внешней торговле. Его планируют ввести до конца 2023 года.