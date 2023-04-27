Спецкомитет будет давать разрешение на использование криптовалюты в ВЭД

Из личных историй. Как по «дружбе» меня чуть не довели до субсидиарной ответственности

Легко и не принужденно, под личиной дружеских отношений на меня чуть не «повесили» здание с земельным участком. Рассказ, о том, что с друзьями лучше вообще не иметь никаких коммерческих дел. Посвящается всем, кто соприкасается с активами компании и операциями с ними.