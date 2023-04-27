Спецкомитет будет давать разрешение на использование криптовалюты в ВЭД

Такой комитет создадут в рамках экспериментального правового режима, рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Есть законопроект, который вводит такой правовой режим.
Спецкомитет будет состоять из представителей ряда министерств, ЦБ и нескольких правоохранительных органов.
Механизм будет действовать так: «если бизнес придет и покажет, что у них построена схема по расчетам в крипте, то такого рода комитет сможет такие проекты поддерживать, и они смогут быть реализованы», передает «Интерфакс».
Комментарии3
Где-то это уже было лет 30 назад... Очень востребованная будет должность
Ирина
И даже ранее. Помните так называемые "Тройки"? А почему не воспользоваться советским опытом? 😱
nattiБухгалтер
очень смахивает на создание новых путей по вывозу капиталов. для избраных.