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ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ Платежки-уведомления надо отправлять до 25 числа

Срок сдачи уведомлений по ЕНП – 25 число месяца, на который приходится срок уплаты налога. И неважно, это уведомление по КНД 1110355 или платежка-уведомление (со статусом 02).
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Этот вопрос осветил Минфин в письме от 27.03.2023 № 03-02-07/26504.

Уведомление можно представлять в виде платежного поручения с набором определенных реквизитов (КБК, ОКТМО, период).

Эта норма действует в 2023 году в переходный период. Основание – часть 12 статьи 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

Эта норма определяет способ для уведомлений, но не меняет срок их предоставления, указывает Минфин.

Таким образом, Минфин намекает на то, что платежки-уведомления надо отправлять до 25 числа (в срок для уведомлений), а не до 28-го (в срок для уплаты налогов).

Впрочем, в этом году ФНС обещает не штрафовать за опоздание с уведомлениями.

Комментарии

3
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Таким образом, Минфин намекает на то, что 

    Вот законодательство стало то! Через намёки! А ты ещё догадаться должен, про что там тебе "намекали".....

    Раньше как-то в законах всегда конкретные требования указывались и без вариантов.

    Видимо, скоро НК смайликами расписан будет

    • Логотип Крестик-нолик
      Крестик-нолик 1 час назад

      Видимо, скоро НК смайликами расписан будет

      Вы оптимист))

      А я уже начинаю думать, что скоро в НК введут новый режим налогообложения по принципу продразвёрстки и через некоторое время все остальные режимы НО отменят. Объяснят такой подход тем, что бухи тупые, и не справляются даже с таким простым инструментом, как ЕНС.

      • Логотип Lekabuh
        Lekabuh 11 минут назад

        ОльгаГлавный бухгалтер

        Это будет слишком просто для системы, которая основана на сборе штрафов в первую очередь. Вот то, что дополнительно введут еще одну систему - это я двумя руками соглашусь.

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