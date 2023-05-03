Срок сдачи уведомлений по ЕНП – 25 число месяца, на который приходится срок уплаты налога. И неважно, это уведомление по КНД 1110355 или платежка-уведомление (со статусом 02).

Этот вопрос осветил Минфин в письме от 27.03.2023 № 03-02-07/26504.

Уведомление можно представлять в виде платежного поручения с набором определенных реквизитов (КБК, ОКТМО, период).

Эта норма действует в 2023 году в переходный период. Основание – часть 12 статьи 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

Эта норма определяет способ для уведомлений, но не меняет срок их предоставления, указывает Минфин.

Таким образом, Минфин намекает на то, что платежки-уведомления надо отправлять до 25 числа (в срок для уведомлений), а не до 28-го (в срок для уплаты налогов).

Впрочем, в этом году ФНС обещает не штрафовать за опоздание с уведомлениями.