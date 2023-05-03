Этот вопрос осветил Минфин в письме от 27.03.2023 № 03-02-07/26504.
Уведомление можно представлять в виде платежного поручения с набором определенных реквизитов (КБК, ОКТМО, период).
Эта норма действует в 2023 году в переходный период. Основание – часть 12 статьи 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ.
Эта норма определяет способ для уведомлений, но не меняет срок их предоставления, указывает Минфин.
Таким образом, Минфин намекает на то, что платежки-уведомления надо отправлять до 25 числа (в срок для уведомлений), а не до 28-го (в срок для уплаты налогов).
Впрочем, в этом году ФНС обещает не штрафовать за опоздание с уведомлениями.
Комментарии3
Главный бухгалтер
Вот законодательство стало то! Через намёки! А ты ещё догадаться должен, про что там тебе "намекали".....
Раньше как-то в законах всегда конкретные требования указывались и без вариантов.
Видимо, скоро НК смайликами расписан будет
Вы оптимист))
А я уже начинаю думать, что скоро в НК введут новый режим налогообложения по принципу продразвёрстки и через некоторое время все остальные режимы НО отменят. Объяснят такой подход тем, что бухи тупые, и не справляются даже с таким простым инструментом, как ЕНС.
ОльгаГлавный бухгалтер
Это будет слишком просто для системы, которая основана на сборе штрафов в первую очередь. Вот то, что дополнительно введут еще одну систему - это я двумя руками соглашусь.