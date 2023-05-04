Бухгалтеры голосуют за отмену ЕНС

На сайте РОИ разместили инициативу, призывающую отменить ЕНС.
Автор петиции, в частности, отмечает такие проблемы с ЕНС:
сложности с отслеживанием, как распределяется ЕНП по конкретным налогам;
постоянно новые вводные по вопросу уменьшение налога по УСН на фиксированные взносы;
не работает раздел ЕНС в личном кабинете.
возросла бюрократия – вместо одной платежки нужно заполнять уведомления, заявления о зачете.
Комментарии4
Королевская
Да как-то не особо голосуют. За 149. Осталось еще собрать 99 тыс
Королевская
За 139, ошиблась кнопочкой.
вообще не видела...И уже поздно
Главный бухгалтер
голосуй, не голосуй, всё равно получишь....
ну, мы его, собственно, уже получили - вместо нужного слова заменили другими буквами - ЕНП и ЕНС