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ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры голосуют за отмену ЕНС

Институт только добавил проблем и нагрузки для бизнеса, а не упростил систему уплаты, считают бухгалтеры.
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На сайте РОИ разместили инициативу, призывающую отменить ЕНС.

Автор петиции, в частности, отмечает такие проблемы с ЕНС:

  • сложности с отслеживанием, как распределяется ЕНП по конкретным налогам;

  • постоянно новые вводные по вопросу уменьшение налога по УСН на фиксированные взносы;

  • не работает раздел ЕНС в личном кабинете.

  • возросла бюрократия – вместо одной платежки нужно заполнять уведомления, заявления о зачете.

Комментарии

4
  • Логотип Королева
    Королева 41 минуту назад

    Королевская

    Да как-то не особо голосуют. За 149. Осталось еще собрать 99 тыс

    • Логотип Королева
      Королева 40 минут назад

      Королевская

      За 139, ошиблась кнопочкой.

    • Логотип natalia092006
      natalia092006 35 минут назад

      вообще не видела...И уже поздно

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 35 минут назад

    Главный бухгалтер

    голосуй, не голосуй, всё равно получишь....

    ну, мы его, собственно, уже получили - вместо нужного слова заменили другими буквами  - ЕНП и ЕНС

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