Исчезло постановление о создании электронного реестра для воинского учета

5 мая 2023 года Минцифры разместило проект постановления о едином реестра воинского учета. Однако сейчас этот законопроект убрали из общего доступа: при переходе по ссылке – ошибка. Об этом пишет «Коммерсант».

11 апреля 2023 года Госдума приняла закон о создании единой базы, где будут личные паспортные данные военнообязанных, номера их ИНН и СНИЛС. Также в реестре укажут актуальное место работы и адрес фактического проживания, сведения об иностранном гражданстве, здоровье и образовании.

Ранее мы писали, что повестки будут приходить через Госуслуги, а уклонистов не будут выпускать за границу и временно лишат водительских прав.