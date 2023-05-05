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Исчезло постановление о создании электронного реестра для воинского учета

Проект постановления о единой базе воинского учета об электронных повестках удалили с Федерального портала нормативных правовых актов.
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5 мая 2023 года Минцифры разместило проект постановления о едином реестра воинского учета. Однако сейчас этот законопроект убрали из общего доступа: при переходе по ссылке – ошибка. Об этом пишет «Коммерсант».

11 апреля 2023 года Госдума приняла закон о создании единой базы, где будут личные паспортные данные военнообязанных, номера их ИНН и СНИЛС. Также в реестре укажут актуальное место работы и адрес фактического проживания, сведения об иностранном гражданстве, здоровье и образовании.

Ранее мы писали, что повестки будут приходить через Госуслуги, а уклонистов не будут выпускать за границу и временно лишат водительских прав.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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