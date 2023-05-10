В Арктике запустят льготную ипотеку

Что делать финансовому директору на новом месте работы? Чек-листы погружения и внедрения

Вы — новый финдир в крупной компании. Через какое время вы начнёте волноваться, правильно ли вы понимаете цели компании, располагаете ли нужной информацией? Удаётся ли вам синхронизировать процессы с топ-менеджерами и подчинёнными? Чтобы избежали ошибок рассказываем, что делать финдиру в новой компании, как быстро вникнуть в бизнес-процессы.