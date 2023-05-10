В Арктике запустят льготную ипотеку

В регионах Арктической зоны введут льготную ипотеку под 2% годовых. Об этом пишут «Известия».
«Распространение действия дальневосточной ипотеки под 2% на арктические регионы станет одной из самых эффективных мер, которая напрямую повлияет на улучшение демографической ситуации и сокращение оттока населения из регионов Арктики», — сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Вице-премьер Юрий Трутнев уже поручил профильным министерствам распространить действие льготной дальневосточной ипотеки на Арктическую зону.
В нее входят Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская и Архангельская области, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Красноярский край.
Комментарии1
а я думала в Карелии как в Питере климат...хотя да, она большаааая