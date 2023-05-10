⚡️Грузинам отменили визовый режим в Россию, а российские самолеты снова будут напрямую летать в Тбилиси

С 15 мая 2023 года начнет действовать безвизовый режим для граждан Грузии.

Президент Владимир Путин отменил запрет на полеты авиакомпаний и продажу туров в Грузию. Об этом сообщается в указе на портале правовой информации.

Указ президента от 21 июня 2019 года утратил силу. До этого момента действовал запрет на полеты в Грузию.

С 15 мая 2023 года Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Документ по-прежнему будет нужен для работы или учебы в стране более трех месяцев.

Авиакомпании будут каждый день выполнять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. АТОР считает, что первые туры в Грузию для российских туристов могут запустить до конца мая.