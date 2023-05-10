Военных в запасе призывают на службу

Президент подписал указ о сборах военных, которые находятся в запасе. Они проходят каждый год.

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы тех, кто находится в запасе. Это следует из документа на портале правовой информации.

«Постановляю призывать в 2023 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», - говорится в указе.

Сборы тех, кто находится в запасе – плановое мероприятие, которое проводится каждый год. Запасники могут получать повестки раз в три года.

Сборы военных в запасе длятся два месяца, резервист может находиться на службе не больше одного года.