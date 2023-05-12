Центробанк: хранить деньги на зарубежных счетах рискованно

Счета в иностранных банках могут заблокировать без предварительного предупреждения.

Хранение средств на зарубежных счетах несет повышенные риски для граждан РФ. Об этом сообщается на сайте Центробанка в обзоре рисков финансовых рынков.

Жители страны могут столкнуться с блокировкой иностранных счетов. Это касается абсолютно всех резидентов РФ, а не только попавших в санкционные списки.

Также ЦБ напомнил, что блокировка или закрытие счетов нередко происходят без предварительного уведомления.

Банковское обслуживание клиентов из РФ могут прекратить во всех государствах из-за риска попасть под вторичные санкции.