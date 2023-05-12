Жителям новых регионов выплатят компенсации для восстановления частных домов

На восстановление дома из региональных бюджетов выделят по 35 тысяч рублей за квадратный метр, а на ремонт – по 7 тысяч рублей.

Новые регионы получат компенсацию для восстановления частных домов, а также за утерю объектов индивидуального жилого строительства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.

Средства будут выделяться из местных бюджетов новых регионов. Жители смогут получить компенсацию для восстановления дома в размере 35 тыс. рублей за квадратный метр. На проведение ремонта выделять по 7 тыс. рублей за квадратный метр.

«Комплексно эта задача будет решаться через компенсации плюс, соответственно, двухпроцентная ипотека», - сообщил Ильшат Шагиахметов.

Сейчас в четырех новых регионах 674 тыс. частных домов, из которых 13 тыс. полностью разрушены, а 78 тыс. повреждены.