Спрос на кредитные каникулы мобилизованных начал снижаться

Заявок на предоставление мобилизованным кредитных каникул становится существенно меньше. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на представителя совета директоров Центробанка Михаила Мамуту.
«Я так понимаю, что все, кому они были нужны, воспользовались ими непосредственно в период мобилизации, но тем не менее определенные запросы есть. Они связаны с поведением созаемщиков, у которых тоже есть определенные права в связке с заемщиком, инструмент работает вполне нормально», - сообщил Михаил Мамута.
От клиентов банков стало поступать меньше жалоб, которые связаны с предоставлением кредитных каникул мобилизованным.
Сейчас налажена работа всех информационных систем, поэтому поток жалоб на кредитные организации стал «очень точечным».
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