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Кредитование

Спрос на кредитные каникулы мобилизованных начал снижаться

Все желающие уже воспользовались правом на кредитные каникулы. После того, как информационные системы доработали, на банки стало поступать меньше жалоб.
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Заявок на предоставление мобилизованным кредитных каникул становится существенно меньше. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на представителя совета директоров Центробанка Михаила Мамуту.

«Я так понимаю, что все, кому они были нужны, воспользовались ими непосредственно в период мобилизации, но тем не менее определенные запросы есть. Они связаны с поведением созаемщиков, у которых тоже есть определенные права в связке с заемщиком, инструмент работает вполне нормально», - сообщил Михаил Мамута.

От клиентов банков стало поступать меньше жалоб, которые связаны с предоставлением кредитных каникул мобилизованным.

Сейчас налажена работа всех информационных систем, поэтому поток жалоб на кредитные организации стал «очень точечным».

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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