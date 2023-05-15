Участники СВО будут получать гражданство РФ в упрощенном порядке

Иностранные служащие по контракту и их семьи теперь смогут получить гражданство. Нужен только паспорт и копия контракта.

Президент Владимир Путин подписал указ, который разрешает иностранным участникам СВО получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Иностранцы, которые заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах в период проведения спецоперации, могут получить гражданство в упрощенном порядке.

Стать гражданами РФ могут также супруги, дети и родители иностранных участников СВО.

Для получения гражданства достаточно предоставить документы, удостоверяющие личность и иностранное гражданство, а также контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.