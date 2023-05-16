С бывшего владельца Бинбанка взыскали 83,8 млрд рублей

Микаил Шишханов будет отвечать за долги подконтрольной ему компании «Диджитал Инвест». Бизнесмену придется погасить все обязательства по выпуску облигаций.

Московский Арбитражный суд привлек к субсидиарной ответственности бывшего владельца Бинбанка и Рост-банка Микаила Шишханова. Об этом пишет «Коммерсант».

С бизнесмена взыскали долги по долгам подконтрольной компании «Диджитал Инвест» в размере 83,8 млрд рублей.

В апреле 2021 года конкурсный управляющий «Диджитал Инвеста» Максим Лапкин подал в суд заявление для привлечения Микаила Шишханова к ответственности по долгам компании.

«Диджитал Инвест» занималась выпуском облигаций. В 2020 году компанию по упрощенной процедуре признали банкротом. Обязательства на сумму около 82 млрд рублей остались непогашенными.