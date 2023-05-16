Рособрнадзор: школьникам не отменят ЕГЭ в ближайшие 10 лет

От ЕГЭ откажутся только тогда, когда будет создана альтернативная система проверки знаний.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшее десятилетие ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения. Об этом пишет «ТАСС».

— Пока я не вижу перспективы, что форма как экзамен будет изменена в ближайшие 10 лет точно. Но она расширится за счет того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах, — говорит Анзор Музаев.

В июне 2022 года глава Минобрнауки заявил, что система образования в РФ Россия уйдет от Болонских стандартов. Пока что альтернативы Единому государственному экзамену не придумали.