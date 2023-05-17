🦋Бухгалтеры стараются не переживать из-за нового ФСБУ 4/2023. Он неизвестно когда заработает

О проекте нового ФСБУ недавно писали на «Клерке». Минфин его пока обсуждает и дорабатывает. Но текст уже можно посмотреть.
Бухгалтеры, однако, не сильно переживают. Ну в самом деле: даты, когда ФСБУ начнет работать, пока нет. А значит, и волноваться бессмысленно:
«Ключевая фраза: "Когда он заработает, пока неизвестно" P.S. что-то я стала слишком спокойно относиться к новостям», пишут в комментариях.
Кто-то саркастично шутит:
«Что бы еще придумать и поменять? пора объединить СФР и статистику, давно не было изменений никаких».
Пока нового ФСБУ не появилось в числе обязательных, стоит обратить внимание на уже работающие стандарты. Хорошо ли вы с ними справляетесь?
В соцсетях «Клерка» каждый день появляются какие-то вопросы, особенно по ФСБУ «Аренда». Со всеми нынешними ФСБУ наши эксперты учат работать на курсе повышения квалификации для бухгалтеров.
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