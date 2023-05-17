Объем операций по СБП превысил 25 трлн рублей

В первом квартале 2023 года через Систему быстрых платежей прошло 1,2 млрд операций на сумму 5,4 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

С января по март 2023 года в среднем один человек совершил 16 переводов по СБП и оплатил шесть покупок.

Этот показатель в два раза больше, чем в первом квартале 2022 года. Тогда оплату по СБП выбирал только один из 24 покупателей. Сейчас каждый четвертый оплачивает покупки таким способом.

Сейчас к системе СБП подключено 675 тыс. торговых точек. Это в три раза больше, чем в 2022 году. 9 из 10 таких предприятий входят в категорию малого и среднего бизнеса.