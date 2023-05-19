В Иране появится платежная система «Мир»

Центробанки двух стран запустят карты «Мир». Туристам могут отменить визовый режим для посещения Ирана.

Иран договорился об использовании карт платежной системы «Мир». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгара Шалбафияна.

Все двусторонние соглашения между странами были достигнуты. Мы ожидаем подтверждения со стороны ЦБ обеих стран, чтобы работа системы была запущена. Срок запуска зависит от решения ЦБ двух стран, - пояснил Али Асгар Шалбафиян.

Также представитель Ирана планирует работать над отменой визового режима для туристов из России.

Сейчас получить туристическую визу можно в аэропорту по прилету в Иран.