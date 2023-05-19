Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Платежные системы

В Иране появится платежная система «Мир»

Центробанки двух стран запустят карты «Мир». Туристам могут отменить визовый режим для посещения Ирана.
5

Иран договорился об использовании карт платежной системы «Мир». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгара Шалбафияна.

Все двусторонние соглашения между странами были достигнуты. Мы ожидаем подтверждения со стороны ЦБ обеих стран, чтобы работа системы была запущена. Срок запуска зависит от решения ЦБ двух стран, - пояснил Али Асгар Шалбафиян.

Также представитель Ирана планирует работать над отменой визового режима для туристов из России.

Сейчас получить туристическую визу можно в аэропорту по прилету в Иран.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Пять лучших статей для бухгалтера: про ошибки в учете, ФСБУ, новшества в ЕНП, госзакупки и НДС

    Самое важное, что стоит знать за неделю из блога «Клерк». Неделю посвятили новому ФСБУ, разбору ошибок и уплате налогов через ЕНП. Читаем и уходим на заслуженный отдых.

    Пять лучших статей для бухгалтера: про ошибки в учете, ФСБУ, новшества в ЕНП, госзакупки и НДС
    94
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    44
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Аренда недвижимости в Белграде, Нови-Сад и других регионах Сербии в 2023 году. Что нужно знать?

    Белград и Нови-Сад, как два крупнейших города Сербии, предлагают множество вариантов для аренды жилья. Однако цены и специфика поиска могут немного отличаться в каждом регионе. Вот некоторая полезная информация, которую стоит узнать перед началом поиска аренды недвижимости в Белграде, Нови-Саде и других регионах Сербии.

    Аренда недвижимости в Белграде, Нови-Сад и других регионах Сербии в 2023 году. Что нужно знать?
    17
    Логотип nlukina
    nlukina

    Дайджест самых-самых постов Трибуны этой недели. Про очередные проблемы с ЕНП, смену работы и борьбу за детей

    Рабочая неделя опять пролетела незаметно, и мы снова подводим итоги. Публикуем еженедельный дайджест самых популярных постов Трибуны недели. Напоминаю, выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

    Дайджест самых-самых постов Трибуны этой недели. Про очередные проблемы с ЕНП, смену работы и борьбу за детей
    30
    Логотип Lexintel
    Lexintel
    Прием на работу иностранца

    Риск при найме иностранца: запрет на въезд в РФ, о котором он даже не подозревает

    Иностранные граждане, нарушившие законодательство Российской Федерации, могут получить особую отметку в базе МВД — запрет на въезд в Россию.

    Риск при найме иностранца: запрет на въезд в РФ, о котором он даже не подозревает
    53
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Товарные знаки

    Как регистрация товарного знака помогает бизнесу? Товарный знак позволит снизить налоги и получить кредит

    Предпринимателям постоянно приходится защищать свое дело от недобросовестных конкурентов и искать новые пути развития бизнеса. Поговорим о том, как регистрация товарного знака помогает в обоих случаях. А для наглядности рассмотрим примеры из практики.

    Как регистрация товарного знака помогает бизнесу? Товарный знак позволит снизить налоги и получить кредит
    69
    Логотип Цифровая HR платформа
    Цифровая HR платформа
    Самозанятые

    Как правильно составить акт выполненных работ для самозанятых

    Акт выполненных работ — один из первичных документов, который используют при сотрудничестве с самозанятыми. Научим вас правильно составлять акт, расскажем об отдельных нюансах, подскажем, как упростить работу с актами самозанятых.

    Как правильно составить акт выполненных работ для самозанятых
    216
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Регистрация и ликвидация бизнеса

    Как зарегистрировать ИП для онлайн-торговли

    Вариантов ведения бизнеса в сети довольно много: от маркетплейсов до торговли через соцсети и собственный сайт. В успешности будущего дела не последнюю роль играет правильно выбранная организационно-правовая форма ведения деятельности, система налогообложения, ОКВЭД и т.д. Расскажем об этих нюансах и регистрации ИП.

    Как зарегистрировать ИП для онлайн-торговли
    65
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Менеджмент

    Основатели: как найти партнера для запуска бизнеса. И не развалить стартап

    В современном бизнесе для успеха нужна команда, поскольку одному человеку для запуска компании может не хватить компетенций. Отсюда возникает потребность в кофаундерах и необходимость в оформлении отношений с ними. Однако многие стартапы разваливаются, потому что сооснователи не могут договориться друг с другом.

    Основатели: как найти партнера для запуска бизнеса. И не развалить стартап
    51
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Налоговые требования

    Письма есть, а счастья нет. Что делать, если налоговая прислала «письмо счастья»

    Письмами счастья бизнес называет требования, в которых налоговая просит дать пояснения по сотрудничеству с самозанятыми. 

    Письма есть, а счастья нет. Что делать, если налоговая прислала «письмо счастья»
    145
    Читать еще