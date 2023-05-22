Мосбиржа увеличила чистую прибыль на 77%

После падения индексов Мосбиржи в 2022 году, показатели торговой площадки начали расти.

В первом квартале 2023 года чистая прибыль Московской биржи МСФО выросла на 77%, до 14,3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Процентные и финансовые доходы Мосбиржи выросли на 21%, до 13,19 млрд рублей. Тогда как комиссионных средств стало на 6,5% меньше. Они сократились до 9,96 млрд рублей.

Операционные доходы торговой площадки стали больше на 6,9%, а такие же расходы снизились на 17,9%.

В 2022 году индексы Мосбиржи упали на 43%, но в начале 2023 года стали расти.

В апреле индекс биржи преодолел 2 600 пунктов и обновил годовой максимум.