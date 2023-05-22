РНКБ выдал больше 2,6 тысяч ипотечных займов с начала 2023 года

С начала 2023 года крымский банк РНКБ увеличил ипотечный портфель на 9%. В мае объем выданных кредитов на покупку жилья превысил 70 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС».

— С начала текущего года банк выдал более 2,6 тыс. ипотечных займов на сумму около 11 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем выданных ипотечных кредитов увеличился почти на 50%, — сообщили в РНКБ.

60% всех ипотечных кредитов банк выдал на новостройки по льготным государственным программам.

Средний чек по ипотеке в 2023 году превысил 4 млн рублей. Это на 20% больше, чем в 2022 году.