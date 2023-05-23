С 1 июля 2023 года можно покупать льготные авиабилеты онлайн

Эксперимент по продаже льготных билетов на самолет будет действовать до 1 июля 2024 года.

Минтранс запускает портал, на котором пассажиры смогут удаленно купить субсидируемы авиабилеты. Об этом пишет «ТАСС».

«Портал субсидированных перевозок» будет работать в экспериментальном режиме с 1 июля 2023 года по 1 июля 2024 года.

На цифровой платформе пассажиры смогут в электронной форме оформить билеты по специальным тарифам.

Сейчас субсидируемые авиабилеты можно купить для поездок на Дальний Восток и в Калининград, также действует региональная программа субсидирования полетов.

Льготный билет могут приобрести пассажиры до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет и некоторые категории инвалидов.