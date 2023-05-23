Иностранным банкам могут снова разрешить открывать филиалы в России

У банков РФ, которые специализируются на обслуживании бизнеса, скоро появятся интересные конкуренты. Это иностранные банки, которые откроют филиалы в России. Им Минфин разрешил преимущественно работу с юрлицами — а для физлиц предусмотрены только переводы без открытия счёта.
Чтобы начать работу в РФ, банку из дружественной страны нужно выполнить пять условий:
Получить лицензию ЦБ, внеся гарантийный депозит — минимум 1 млрд рублей.
Убедиться в наличии соглашения об обмене надзорной информацией между ЦБ РФ и регулятором в своей основной юрисдикции.
Нанимать россиян на работу: сотрудников-иностранцев в филиале должно быть не больше половины.
Размещать серверы на территории РФ.
Иметь сайт на русском языке в российской доменной зоне.
Лицензии будут отзывать, если банк задержит начало работы более чем на один год с момента выдачи, нарушит антиотмывочное законодательство или опоздает с отчётностью на 15 дней.
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