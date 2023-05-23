Иностранным банкам могут снова разрешить открывать филиалы в России

С 2013 года и до сегодняшнего дня они могли только создавать дочерние компании, полностью подконтрольные ЦБ.

У банков РФ, которые специализируются на обслуживании бизнеса, скоро появятся интересные конкуренты. Это иностранные банки, которые откроют филиалы в России. Им Минфин разрешил преимущественно работу с юрлицами — а для физлиц предусмотрены только переводы без открытия счёта.

Чтобы начать работу в РФ, банку из дружественной страны нужно выполнить пять условий:

Получить лицензию ЦБ, внеся гарантийный депозит — минимум 1 млрд рублей.

Убедиться в наличии соглашения об обмене надзорной информацией между ЦБ РФ и регулятором в своей основной юрисдикции.

Нанимать россиян на работу: сотрудников-иностранцев в филиале должно быть не больше половины.

Размещать серверы на территории РФ.

Иметь сайт на русском языке в российской доменной зоне.

Лицензии будут отзывать, если банк задержит начало работы более чем на один год с момента выдачи, нарушит антиотмывочное законодательство или опоздает с отчётностью на 15 дней.