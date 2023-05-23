«Тинькофф», «Сбер» и «Альфа-Банк» поделили между собой рынок платёжных стикеров

В тройке лидеров выделяется «Тинькофф»: они выпустили около 60% от общего числа стикеров. Общий объём операций по ним исчисляется десятками миллиардов рублей.
У «Альфы» 15% рынка. В банке говорят, они влияют на транзакционную активность: доля трат клиентов со стикерами увеличивается в среднем на 23%.
«Сбер» бесплатно раздал 100 тыс. стикеров или около 10% от общего объема.
Согласно опросу Smart Ranking, каждый десятый россиянин хочет приобрести платежный стикер — это аудитория около 14 млн человек. Любопытно, что основной драйвер — не желание вернуть бесконтактные платежи, а интерес к новым технологиям.
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