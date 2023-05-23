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«Тинькофф», «Сбер» и «Альфа-Банк» поделили между собой рынок платёжных стикеров

С декабря прошлого года российские банки уже выпустили около 1 млн штук — посчитали коллеги из Smart Ranking. Прогноз на 2023: 4–6 млн.
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  • В тройке лидеров выделяется «Тинькофф»: они выпустили около 60% от общего числа стикеров. Общий объём операций по ним исчисляется десятками миллиардов рублей.

  • У «Альфы» 15% рынка. В банке говорят, они влияют на транзакционную активность: доля трат клиентов со стикерами увеличивается в среднем на 23%.

  • «Сбер» бесплатно раздал 100 тыс. стикеров или около 10% от общего объема.

Согласно опросу Smart Ranking, каждый десятый россиянин хочет приобрести платежный стикер — это аудитория около 14 млн человек. Любопытно, что основной драйвер — не желание вернуть бесконтактные платежи, а интерес к новым технологиям.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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