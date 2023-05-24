ФНС России — лучшая налоговая система, признанная в мире, считает Валентина Матвиенко

Матвиенко заявила, что на данный момент ФНС России — лучшая налоговая система, признанная в мире.
Такие выводы спикер Совфеда сделала после «правительственного часа» с руководителем ФНС.
— Просьба к вам — и дальше так же активно работать, донастраивать систему, — заявила она, обратившись к Егорову. Цитату приводит «Парламентская газета».
Матвиенко уверена, что во многом слаженная и одновременно деликатная работа Федеральной налоговой службы помогает властям не отказываться от социальных обязательств.
Комментарии25
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Частично согласна.Собирательная часть отрегулирована до совершенства!
Уточню: собирательно-выбивательная.
да, система сбора денег растет и совершенствуется невероятными темпами, молодцы. жаль только вот...что за такими темпами не успевают наращивать эту самую денежную массу экономика, бизнес и народ.
Андрей Ф.JB
Ааааа!!! Блин, Валя! Ты-то куда?!
Бабка таблетки забыла принять )
Главный бухгалтер
мне кажется приняла!
Главный бухгалтер
за что же не боясь греха.... лягушка индюха?
не могу понять... где то, перед новым годом, упал метеорит и о сём факте умолчали...
какие то не прекращающиеся аномалии...
????
Андрей Ф.JB
Его заменили...
а так то на купидона похож :)
Андрей Ф.JB
И Егоров такой:
Главный бухгалтер
"Сколько жаб перецеловал, но чтоб этакую"