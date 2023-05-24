Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Новости ФНС

ФНС России — лучшая налоговая система, признанная в мире, считает Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда похвалила ФНС после общения с Даниилом Егоровым.
307
ФНС России — лучшая налоговая система, признанная в мире, считает Валентина Матвиенко

Матвиенко заявила, что на данный момент ФНС России — лучшая налоговая система, признанная в мире.

Такие выводы спикер Совфеда сделала после «правительственного часа» с руководителем ФНС.

— Просьба к вам — и дальше так же активно работать, донастраивать систему, — заявила она, обратившись к Егорову. Цитату приводит «Парламентская газета».

Матвиенко уверена, что во многом слаженная и одновременно деликатная работа Федеральной налоговой службы помогает властям не отказываться от социальных обязательств.

Комментарии

25
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Частично согласна.Собирательная часть отрегулирована до совершенства!

    • Логотип Юксон
      Юксон
      1 час назад

      Уточню: собирательно-выбивательная.

  • Логотип Astrasol
    Astrasol 1 час назад

    да, система сбора денег растет и совершенствуется невероятными темпами, молодцы. жаль только вот...что за такими темпами не успевают наращивать эту самую денежную массу экономика, бизнес и народ.

  • Логотип domingo SPb
    domingo SPb 1 час назад

    Андрей Ф.JB

    Ааааа!!! Блин, Валя! Ты-то куда?!

    • Логотип Безрукий мастер
      Безрукий мастер 1 час назад

      Бабка таблетки забыла принять )

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 1 час назад

        Главный бухгалтер

        Бабка таблетки забыла принять )

        мне кажется приняла!

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 1 час назад

      Главный бухгалтер

      Ааааа!!! Блин, Валя! Ты-то куда?!

      за что же не боясь греха.... лягушка индюха?

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    Просьба к вам — и дальше так же активно работать, донастраивать систему

    Матвиенко уверена, что во многом слаженная и одновременно деликатная работа

    не могу понять... где то, перед новым годом, упал метеорит и о сём факте умолчали...

    какие то не прекращающиеся аномалии...

    • Логотип Мирам
      Мирам 1 час назад

      ????

    • Логотип domingo SPb
      domingo SPb 1 час назад

      Андрей Ф.JB

      Его заменили... 2023-05-24_16-19-05.png

      • Логотип Мирам
        Мирам 1 час назад

        а так то на купидона похож :)

  • Логотип domingo SPb
    domingo SPb 1 час назад

    Андрей Ф.JB

    И Егоров такой: 2023-05-24_16-16-26.png

    • Логотип fressigran@
      fressigran@ 1 час назад

      Главный бухгалтер

      И Егоров такой:

      "Сколько жаб перецеловал, но чтоб этакую"

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

Логотип Бизнес легко
Бизнес легко
ЭДО

Электронные транспортные накладные (ЭТрН): сроки внедрения и кто обязан перейти

Система передачи электронных перевозочных документов начала действовать с 1 сентября 2022 года, но пока в ней еще разобрались далеко не все. Расскажем, кому нужно перейти на электронные транспортные накладные уже сейчас.

Электронные транспортные накладные (ЭТрН): сроки внедрения и кто обязан перейти
154
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтерский аутсорсинг

Пять сервисов, которые пригодятся любому бухгалтеру на удаленке

Делимся от чистого сердца для тех, кому немного лень. Калькуляторами, сервисами для проверок и уплаты налогов, которые помогут вам в любую минуту.

Пять сервисов, которые пригодятся любому бухгалтеру на удаленке
241
Логотип nlukina
nlukina
Пользователи интернета

Совфед предложил ввести налог для блогсферы. У Кремля специальной позиции по этому вопросу пока нет

Совфед предлагает разработать систему налогообложения для физических и юридических лиц, ведущих деятельность в интернете, в том числе и для блогеров. У Кремля на данный момент специальной позиции по этому вопросу нет. Весной троих российских блогеров обвинили в уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов рублей.

Совфед предложил ввести налог для блогсферы. У Кремля специальной позиции по этому вопросу пока нет
64
Логотип mizeri
mizeri
Вебинары для бухгалтеров

😭 Вы забыли про бесплатные бухгалтерские вебинары!

Ежедневно «Клерк» проводит вебинары на самые разные темы. Начиная от ЕНП и работы с самозанятыми, до проверок и банкротства. Мы приглашаем лучших экспертов, даем возможность задавать им вопросы онлайн и все это совершенно бесплатно! Но, мне кажется, что вы совсем про нас забыли(

😭 Вы забыли про бесплатные бухгалтерские вебинары!
2
136
Логотип Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
Ликвидация бизнеса

Ликвидация нулевого ООО — пошаговая инструкция

Ликвидация нулевого ООО имеет некоторые особенности. Справиться с поставленной задачей можно самостоятельно или заручившись профильной поддержкой. Как ликвидировать нулевую организацию, и что для этого требуется?

Ликвидация нулевого ООО — пошаговая инструкция
177
Логотип Антон Свирякин
Антон Свирякин
Ведение бизнеса

Как расстаться с иностранным участником (акционером) российской компании в 2023 году. Как получить разрешение на сделку

Как регулируются сделки с иностранцами в условиях санкционных ограничений? Как расстаться с иностранным участником (акционером) компании в условиях санкций? Как получить разрешение на сделку с иностранным лицом?

Как расстаться с иностранным участником (акционером) российской компании в 2023 году. Как получить разрешение на сделку
59
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Бухгалтерский учет

Бухгалтерский и управленческий учёт. В чём разница? 6 отличий

Чтобы бизнес развивался и приносил стабильный доход и с каждым периодом приумножался, необходимо разобраться в различиях управленческого и бухгалтерского учёта. Многие считают, что это одно и то же. Но это далеко не так. Разберём 6 важных различий между бухгалтерским и управленческим учётом.

Бухгалтерский и управленческий учёт. В чём разница? 6 отличий
138
Читать еще