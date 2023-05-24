В Трибуне Клерка пишут, как перевозить в Сербию котиков. А вы так пробовали делать?

Может, не в Сербию, а просто за границу: если вы выезжали с домашними питомцами, самое время поделиться опытом.

Один из наших блогеров в Трибуне решил поделиться инструкцией, как перевезти в Сербию домашнее животное.

Вот самое главное: нужны прививки;

нужен международный паспорт (питомцу);

нужно микрочипирование;

и можете покупать специальные билеты на самолет.

Помните, что стоимость билета может варьироваться в зависимости от авиакомпании и типа перевозки (в салоне или в грузовом отсеке, что часто зависит от веса вашего питомца). Обычно стоимость составляет определенную сумму в дополнение к билету хозяина.

Делитесь, бухгалтеры, выезжали за границу с котиком или песиком? Как это было?