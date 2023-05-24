В Трибуне Клерка пишут, как перевозить в Сербию котиков. А вы так пробовали делать?

Один из наших блогеров в Трибуне решил поделиться инструкцией, как перевезти в Сербию домашнее животное.
Вот самое главное:
нужны прививки;
нужен международный паспорт (питомцу);
нужно микрочипирование;
и можете покупать специальные билеты на самолет.
Помните, что стоимость билета может варьироваться в зависимости от авиакомпании и типа перевозки (в салоне или в грузовом отсеке, что часто зависит от веса вашего питомца). Обычно стоимость составляет определенную сумму в дополнение к билету хозяина.
Делитесь, бухгалтеры, выезжали за границу с котиком или песиком? Как это было?
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