👉У бухгалтеров меньше, чем в других профессиях, права на ошибку: итоги опроса

Аналитики узнали, каким специалистам нельзя совершать ошибки и нарушать сроки работ. Выяснилось, что больше всего таких...среди бухгалтеров.

В исследовании Контур.Экстерн (есть в распоряжении «Клерка») получились такие результаты. В топ-3 сотрудников «без права на ошибку» вошли:

бухгалтеры и финансисты (40%);

юристы (25%);

специалисты коммерческих служб (20%).

Что касается дедлайнов, то там расклад следующий. Абсолютное большинство опрошенных руководителей (87%) ждут четкого соблюдения сроков от сотрудников, партнеров и коллег. Каждый четвертый респондент (27%) готов уволить подчиненного за систематические опоздания.

А вот что бесит бизнесменов больше всего: опоздание руководителя на встречу с клиентом (26%);

несвоевременную отправку бухгалтером отчетности в госорганы (18%);

нарушение подрядчиком сроков выполнения работ или поставок товара (15%).

Мы вот, впрочем, станем на защиту бухгалтеров и скажем, что просроченная отчетность отнюдь не так страшна, как непонимание руководителем сложности работы бухгалтера.

Одни ФСБУ чего стоят! Выход есть: все ФСБУ раскладываем в новом курсе повышения квалификации «Клерка» по всем существующим сейчас ФСБУ.

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«Документы и документооборот»;

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«Капитальные вложения»;

«Нематериальные активы»;

«Запасы»;

«Аренда».

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