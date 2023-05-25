👉У бухгалтеров меньше, чем в других профессиях, права на ошибку: итоги опроса

В исследовании Контур.Экстерн (есть в распоряжении «Клерка») получились такие результаты. В топ-3 сотрудников «без права на ошибку» вошли:
бухгалтеры и финансисты (40%);
юристы (25%);
специалисты коммерческих служб (20%).
Что касается дедлайнов, то там расклад следующий. Абсолютное большинство опрошенных руководителей (87%) ждут четкого соблюдения сроков от сотрудников, партнеров и коллег. Каждый четвертый респондент (27%) готов уволить подчиненного за систематические опоздания.
А вот что бесит бизнесменов больше всего:
опоздание руководителя на встречу с клиентом (26%);
несвоевременную отправку бухгалтером отчетности в госорганы (18%);
нарушение подрядчиком сроков выполнения работ или поставок товара (15%).
Мы вот, впрочем, станем на защиту бухгалтеров и скажем, что просроченная отчетность отнюдь не так страшна, как непонимание руководителем сложности работы бухгалтера.
Одни ФСБУ чего стоят! Выход есть: все ФСБУ раскладываем в новом курсе повышения квалификации «Клерка» по всем существующим сейчас ФСБУ.
Разберем:
«Документы и документооборот»;
«Основные средства»;
«Капитальные вложения»;
«Нематериальные активы»;
«Запасы»;
«Аренда».
Не беспокойтесь — все это может осилить любой бухгалтер, особенно с нашими экспертами, которые раскладывают материал по полочкам.
Комментарии