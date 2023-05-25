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Право

Загранпаспорта надо будет сдавать в случае ограничения выезда

По новому закону, который приняла Госдума, срочники будут обязаны сдавать загранпаспорта в МВД или МФЦ на время службы. А тех, кому запретили выезд из страны, загранпаспорта заберут прямо на границе.
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Закон об особенностях изъятия загранпаспортов и признания их недействительными Госдума приняла во втором и третьем чтениях.

Помимо прочего, в законе прописаны основания, по которым у человека могут забрать загранпаспорт.

Это произойдет в случае:

  • заключения трудового договора с организацией, подразумевающей доступ к сведениям особой важности или гостайне;

  • призыва на военную службу или направления на альтернативную гражданскую службу;

  • работы в органах федеральной службы безопасности. После увольнения — в течение пяти лет со дня увольнения;

  • отбывания наказания за преступления;

  • отклонения от исполнения обязательств, наложенных на него судом;

  • сообщения заведомо ложных сведений при оформлении документов для выезда;

  • признания банкротом.

Сдать загранпаспорт срочникам нужно будет в течение пяти дней с момента решения о призыве.

Нормы по срочной службе касаются мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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