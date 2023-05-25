Загранпаспорта надо будет сдавать в случае ограничения выезда

ГПХ договоры: не так страшна налоговая, как сами исполнители

Сейчас много публикаций о том, как работать с самозанятыми, чтобы избежать претензий налоговой и переквалификации отношений в трудовые. Но многие забывают о том, что и сами работники могут обратиться с требованиями о признании отношений из договора ГПХ трудовыми. Сейчас расскажу, как трудовое право в умелых руках может ударить больнее налоговой.