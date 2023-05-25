Загранпаспорта надо будет сдавать в случае ограничения выезда

Закон об особенностях изъятия загранпаспортов и признания их недействительными Госдума приняла во втором и третьем чтениях.
Помимо прочего, в законе прописаны основания, по которым у человека могут забрать загранпаспорт.
Это произойдет в случае:
заключения трудового договора с организацией, подразумевающей доступ к сведениям особой важности или гостайне;
призыва на военную службу или направления на альтернативную гражданскую службу;
работы в органах федеральной службы безопасности. После увольнения — в течение пяти лет со дня увольнения;
отбывания наказания за преступления;
отклонения от исполнения обязательств, наложенных на него судом;
сообщения заведомо ложных сведений при оформлении документов для выезда;
признания банкротом.
Сдать загранпаспорт срочникам нужно будет в течение пяти дней с момента решения о призыве.
Нормы по срочной службе касаются мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.
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