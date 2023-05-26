МСП смогут брать кредитные каникулы на постоянной основе

Предпринимателям отсрочат возврат заемных средств или уменьшат ежемесячные платежи. МСП разрешать в любой момент обратиться за поддержкой.

Центробанк готов предоставить малому и среднему бизнесу кредитные каникулы на постоянной основе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Мы сейчас готовы обсудить эти детали. На мой взгляд, это также будет способствовать и тому, что кредитование и в том числе на более длительные сроки будет активнее развиваться, - заявила Эльвира Набиуллина.

В 2022 году предприниматели могли обратиться за кредитными каникулами и получить отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер ежемесячных платежей.

Это льгота временная, теперь ее планирует сделать постоянной. Так бизнес в любой момент сможет обратиться за поддержкой.