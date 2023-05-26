💫Малый бизнес отмечает день российского предпринимательства. Наши лучи добра и самые теплые пожелания

В этом посте не будет почти никакой новости, только обнимашки и теплейшие пожелания всем-всем-всем предпринимателям России. Вы самые крутые, смелые и решительные люди на свете!

Профессиональный праздник весь российский малый бизнес отмечает с 2007 года. В этот день вас всех очень хочется обнять и напомнить: Клерк всегда с вами ❤️

Ловите поздравление от давнего и крутейшего эксперта Клерка, защитницы прав малого бизнеса и основательницы “Делаем бизнес вместе” Натальи Горячей.

Предпринимательство — это Жизнь, Свобода, Риск и Ответственность. Каждый день, предпринимая усилия по достижению личных целей, вы двигаетесь к своей мечте и создаёте настроение другим людям.

Вы каждым своим шагом создаете добавленную стоимость, несете социальную ответственность, создаете рабочие места, обеспечиваете наполнение бюджета страны и вкладываете в будущее своих детей, своей земли.

Заниматься бизнесом в нашей стране — это как шагать над пропастью без страховки. Что заставляет вас это делать? Интерес? Жажда нового? Прибыль? Азарт? Вдохновение? Желание созидать или стать известным? Вы, предприниматели, делаете бизнес не потому, что кто-то призывает делать это, но потому, что сами этого хотите. Щекотать свои нервы, попробовать одно направление, подтянуть другое, создать бизнес с партнером, потом разругаться в дым и вдруг узнать о существовании института корпоративных договоров и снова в партнерстве с кем-то начать всё с начала.

Жить и действовать в пространстве множества вариантов с высокой неопределенностью крайне сложно. И иногда опускаются руки. Сотни различных обстоятельств кружат над нами как коршуны и ждут когда ты, предприниматель, оступишься.

Но вы продолжаете делать своё дело.

Пусть у вас все получается.