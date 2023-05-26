Цены на контактные линзы продолжают расти, несмотря на заявления Росздравнадзора

Недавние события с уходом с рынка части контактных линз привели к тому, что цены на них стали сильно расти.

По сообщениям Телеграм-канала Раньше всех. Ну почти, за неделюцены на контактные линзы на популярных маркетплейсах и специализированных сайтах по продаже оптики выросли на 100-400%.

Люди жалуются, что маркетплейсы снимают с продажи и отдельные наименования контактных линз.

Одновременно завышаются цены на другие линзы.

Недавно на Клерке писали, что Джонсон & Джонсон перестанет продавать только один вид контактных линз. Росздравнадзор тогда говорил, что дефицита линз не будет, ситуация не критическая.