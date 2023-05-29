Проверки бизнеса сократились до исторического минимума

Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, пишет «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

В 2022 году на проверки бизнеса ввели мораторий. Они проводились только в крайних случаях, когда была угроза жизни и здоровью людей.

В итоге число таких мероприятий снизилось до исторического минимума - менее 340 тысяч. Из них в отношении МСП - лишь треть, - заявил Михаил Мишустин.

Вместо проверок контролеры начали проводить профилактическую работу.

За 2022 год провели 560 тыс. таких визитов. Предпринимателей не штрафовали, а подсказывали, как правильно вести бизнес.