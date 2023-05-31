Средний размер пенсии увеличился на 14,5% до 19,4 тысяч рублей

В апреле средняя пенсия составила 19,4 тысячи рублей. Это на 14,5% больше, чем в прошлом году.

С 1 января 2023 года пенсии неработающих пенсионеров выросли на 4,8%. В среднем к доходам прибавилось по 1 тыс. рублей. Об этом Об этом сказано на сайте Росстата.

Размер социальных пенсий повысили с 1 апреля 2023 года на 3,3%. Выплаты могут получать люди с инвалидностью и другие категории граждан.

В бюджете Социального фонда на 2023-2025 годы заложены неоднократные повышения пенсионных выплат.

С 1 января 2024 года неработающие пенсионеры будут получать на 4,6% больше, с 1 февраля 2025 года – на 4%, а с апреля 2025 года – на 3,6%.

В июне 2022 года пенсии проиндексировали на 10%.