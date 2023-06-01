👀«‎Клерк» обвинили в том, что мы подсказываем депутатам законопроекты. Мы несогласны

Ну посудите сами, разве мы можем настолько не любить бухгалтеров?

Сегодня нам оставили такой комментарий:

— Клерк, ну что вы делаете? АААААА, что ни новость, то трэш.😱 Только писали о сдвижке даты уплаты имущественных налогов, и пожалуйста - законопроект внесли в думу. Закрадываются подозрения, а вы, случайно, не пишите им законопроекты?

Хотим официально заявить: если б мы подсказывали, бухгалтеры бы не хватались за голову, как сейчас. Ну в самом деле: как мы можем вас настолько не любить, чтоб придумать, например, ЕНП?

А пока сыр да бор, бухгалтеров становится все больше в Сообществе профессиональных бухгалтеров. Там сейчас уже 674 человека — и все крутейшие профессионалы в отрасли, все пришли, чтобы знакомиться, общаться и совершенствовать навыки. И конечно, отводить душу — а мы всегда поддержим и подскажем.

Вступить можно прямо сейчас, это быстро и бесплатно.