Бухгалтеры жалуются, что отсроченные, но уплаченные взносы за 2022 год списывают с ЕНС, а не с резерва

На это жалуется подписчик Telegram-канала ФНС.
Эти уплаченные взносы были зарезервированы автоматически, без заявления о зачете. При наступлении срока уплаты нужная сумма должна была подняться на ЕНС и списаться оттуда в бюджет.
Но этого не произошло. Сумма по-прежнему остается на резерве, а с ЕНС списали деньги, которые компания перечисляла в уплату других налогов.
Бухгалтер отправил заявление об отмене зачета (КНД 1165171), чтобы поднять сумму из резерва на ЕНС.
Но от ИФНС пришел отказ. Причина – не было заявления о зачете.
Комментарии3
У нас вариант "Раздел «ЕНС» временно недоступен.......Мы планируем завершить все работы в ближайшее время. Приносим извинения за доставленные неудобства." Кто там что резервирует и откуда списывает непонятно... Кидаем деньги на ЕНС, к новому году думаю разберемся
Главный бухгалтер
Справку о принадлежности сумм так и не прислали по ЮЛ. Откуда брать информацию?
Бухгалтер
Полгода ждем, когда ЛК заработает. Не многовато-ли? За 30 лет такого бардака не припомню. Концов не найдешь. А ведь кроме ЕНС текучка есть.