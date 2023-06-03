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ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры жалуются, что отсроченные, но уплаченные взносы за 2022 год списывают с ЕНС, а не с резерва

По взносам за 2 и 3 квартал 2022 года для некоторых компаний была «ковидная» отсрочка. Но все ей воспользовались в полной мере. Многие эти взносы заплатили своевременно, но на сальдо ЕНС их нет. А списание по первому сроку уплаты прошло именно с ЕНС.
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На это жалуется подписчик Telegram-канала ФНС.

Эти уплаченные взносы были зарезервированы автоматически, без заявления о зачете. При наступлении срока уплаты нужная сумма должна была подняться на ЕНС и списаться оттуда в бюджет.

Но этого не произошло. Сумма по-прежнему остается на резерве, а с ЕНС списали деньги, которые компания перечисляла в уплату других налогов.

Бухгалтер отправил заявление об отмене зачета (КНД 1165171), чтобы поднять сумму из резерва на ЕНС.

Но от ИФНС пришел отказ. Причина – не было заявления о зачете.

А у вас процесс списания уплаченных ранее отсроченных взносов прошел нормально?

Комментарии

3
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 28 минут назад

    У нас  вариант "Раздел «ЕНС» временно недоступен.......Мы планируем завершить все работы в ближайшее время. Приносим извинения за доставленные неудобства."  Кто там что резервирует и откуда списывает  непонятно... Кидаем деньги на ЕНС, к новому году думаю разберемся  

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 26 минут назад

    Главный бухгалтер

    А у вас процесс списания уплаченных ранее отсроченных взносов прошел нормально?

    Справку о принадлежности сумм так и не прислали по ЮЛ. Откуда брать информацию?

  • Логотип temp_pobedim
    temp_pobedim 5 минут назад

    Бухгалтер

    Полгода ждем, когда ЛК заработает. Не многовато-ли? За 30 лет такого бардака не припомню. Концов не найдешь. А ведь кроме ЕНС текучка есть.

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Логотип Клерк
Клерк
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