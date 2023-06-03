Бухгалтеры жалуются, что отсроченные, но уплаченные взносы за 2022 год списывают с ЕНС, а не с резерва

По взносам за 2 и 3 квартал 2022 года для некоторых компаний была «ковидная» отсрочка. Но все ей воспользовались в полной мере. Многие эти взносы заплатили своевременно, но на сальдо ЕНС их нет. А списание по первому сроку уплаты прошло именно с ЕНС.

На это жалуется подписчик Telegram-канала ФНС.

Эти уплаченные взносы были зарезервированы автоматически, без заявления о зачете. При наступлении срока уплаты нужная сумма должна была подняться на ЕНС и списаться оттуда в бюджет.

Но этого не произошло. Сумма по-прежнему остается на резерве, а с ЕНС списали деньги, которые компания перечисляла в уплату других налогов.

Бухгалтер отправил заявление об отмене зачета (КНД 1165171), чтобы поднять сумму из резерва на ЕНС.

Но от ИФНС пришел отказ. Причина – не было заявления о зачете.