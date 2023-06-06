Жаловаться на налоговиков можно будет в упрощенном порядке

Можно будет направить электронную жалобу по ТКС или через личный кабинет, указав в ней, что хотите, чтобы она была рассмотрена в упрощенном порядке.
Законопроект, внесенный в Госдуму, вводит новую статью НК – 140.1 «Особенности рассмотрения жалобы в упрощенном порядке».
Рассматривать жалобу в упрощенном порядке будет тот налоговый орган, акты и действия которого обжалуются.
То есть, не надо будет направлять жалобу в УФНС. Ее рассмотрят в ИФНС.
Срок рассмотрения жалобы – 7 дней.
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
упрощенно рассмотрят 😃упрощенно ответят😄😄😄