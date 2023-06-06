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Новости ФНС

Жаловаться на налоговиков можно будет в упрощенном порядке

Сейчас для обжалования решения местной ИФНС надо подать жалобу в УФНС, но не напрямую, а через свою местную ИФНС. Этот процесс упростят.
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Можно будет направить электронную жалобу по ТКС или через личный кабинет, указав в ней, что хотите, чтобы она была рассмотрена в упрощенном порядке.

Законопроект, внесенный в Госдуму, вводит новую статью НК – 140.1 «Особенности рассмотрения жалобы в упрощенном порядке».

Рассматривать жалобу в упрощенном порядке будет тот налоговый орган, акты и действия которого обжалуются.

То есть, не надо будет направлять жалобу в УФНС. Ее рассмотрят в ИФНС.

Срок рассмотрения жалобы – 7 дней.

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 6 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    упрощенно рассмотрят 😃упрощенно ответят😄😄😄

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