Жаловаться на налоговиков можно будет в упрощенном порядке

Сейчас для обжалования решения местной ИФНС надо подать жалобу в УФНС, но не напрямую, а через свою местную ИФНС. Этот процесс упростят.

Можно будет направить электронную жалобу по ТКС или через личный кабинет, указав в ней, что хотите, чтобы она была рассмотрена в упрощенном порядке.

Законопроект, внесенный в Госдуму, вводит новую статью НК – 140.1 «Особенности рассмотрения жалобы в упрощенном порядке».

Рассматривать жалобу в упрощенном порядке будет тот налоговый орган, акты и действия которого обжалуются.

То есть, не надо будет направлять жалобу в УФНС. Ее рассмотрят в ИФНС.

Срок рассмотрения жалобы – 7 дней.