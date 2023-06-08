Нужен ли паре брачный договор? Юристы говорят, что нужен. Особенно если кто-то из вас предприниматель

Лучше всего, когда договор есть на бумаге, а не на словах, говорит один из наших блогеров. Он юрист, но может, дело не только в специфике взгляда юриста?

Серьезный разговор об имуществе сделает брак только крепче, говорит автор обсуждаемого поста.

Вот что пишет:

— Доверие, закрепленное на бумаге, всегда лучше веры на словах. Учитесь заключать договоры. Письменные. Четко понимайте, что такое предмет договора. Он должен заключать в себе тот результат, который Вы хотите достичь, вступая в соглашение.

И добавляет:

— Супруги будут четко знать, кому что принадлежит и возможно именно это обстоятельства не даст развиться искушению, забрать не свое.

В комментариях уже посыпались другие мнения. Кто-то говорит про проблемных мужей, кто-то про типичные истории на форумах: мол, разошлись или изменила и хочу вернуть подарки…

Что скажете, коллеги? Был у кого-нибудь опыт брачного договора?