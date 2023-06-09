Росстат: 13,5% россиян находятся за чертой бедности

Это предварительные данные Росстата, которые цитирует РИА Новости.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года число россиян ниже границы бедности сократилось на 0,8%.
Для расчета Росстат использует так называемую базовую границу бедности. В первом квартале 2023 года значение границы бедности составило 14 026 рублей (рост на 23,81% к четвертому кварталу 2020 года).
В первом квартале 2022 года численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности составляла 20,9 миллиона человек, или 14,3%. По итогам первого квартала 2023 это 13,5%.
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