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Общество

Что вы будете делать, если вам каждый месяц будут платить почти 2000 долларов?

В Англии пройдет эксперимент с выплатами безусловного базового дохода. Участникам эксперимента каждый месяц будут платить 1600 фунтов стерлингов (почти 2000 долларов)... просто так.
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Инициаторы эксперимента, о котором пишет Форбс, хотят понять, как выплата денег просто так может отразиться на психическом и физическом здоровье людей.

Участвовать в эксперименте будут всего 30 человек в течение двух лет.

Для наглядности будет и еще одна контрольная группа, которой не будут платить.

Похожий эксперимент стартовал еще в 2022 году в Уэльсе, только там участники — молодые британцы, которым только исполнилось 18 лет

Комментарии

1
  • Логотип Проза жизни
    Проза жизни 37 минут назад

    Вита

    Давно мечтала научиться читать музыку по нотам, чтобы как книга, наверное это в тысячу раз красивее, чем слушать чужое прочнение(исполнение). А может и нет, хочу сама проверить. Еще я бы завела себе домашних животных, пуделю очень скучно одному. С другими кобелями и котами он дерётся, может быть курочек...а еще цветочки, помидорчики...да боже мой, чё там экспериментировать - полный парк пенсионеров ЗОЖников с палками, за намного меньший доход. А если бы ещё и учиться разрешили - слушала бы курсы лекций по философии, психологии, даже физике (я так остала от всех её успехов). Только под наблюдением это всё, что есть не здорово. Нет, не хочу такой рай.

    Представляете, что если разделить пропорционально все деньги между всеми жителями Земли(исключая Индию и Китай), то возможно такая сумма и получится?

    Не было нигде еще коммунизма, но всё равно, все там будем.

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