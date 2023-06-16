Что вы будете делать, если вам каждый месяц будут платить почти 2000 долларов?

В Англии пройдет эксперимент с выплатами безусловного базового дохода. Участникам эксперимента каждый месяц будут платить 1600 фунтов стерлингов (почти 2000 долларов)... просто так.

Инициаторы эксперимента, о котором пишет Форбс, хотят понять, как выплата денег просто так может отразиться на психическом и физическом здоровье людей.

Участвовать в эксперименте будут всего 30 человек в течение двух лет.

Для наглядности будет и еще одна контрольная группа, которой не будут платить.

Похожий эксперимент стартовал еще в 2022 году в Уэльсе, только там участники — молодые британцы, которым только исполнилось 18 лет