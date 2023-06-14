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МИР

Мьянма будет принимать карты «Мир» в декабре 2023 года

Мьянма и Россия договорились о взаимной интеграции платежных систем. Страны надеются увеличить поток туристов.
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Глава Центробанка Мьянмы Тан Тан Све заявила, что в государстве начнут принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом пишут «РИА Новости».

Мы сможем начать использовать ваши карты «Мир» в Мьянме и наши карты в России. Реализация всего этого может занять некоторое время, но я рассчитываю, что это произойдет в декабре этого года, - сказала Тан Тан Све.

Сейчас Центробанки двух стран подписали меморандум. Теперь предстоит наладить техническую часть и пройти взаимную сертификацию для подключения двух платежных систем друг к другу.

После интеграции туристам будет проще планировать путешествия и оплачивать покупки.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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