Мьянма будет принимать карты «Мир» в декабре 2023 года

Глава Центробанка Мьянмы Тан Тан Све заявила, что в государстве начнут принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом пишут «РИА Новости».

Мы сможем начать использовать ваши карты «Мир» в Мьянме и наши карты в России. Реализация всего этого может занять некоторое время, но я рассчитываю, что это произойдет в декабре этого года, - сказала Тан Тан Све.

Сейчас Центробанки двух стран подписали меморандум. Теперь предстоит наладить техническую часть и пройти взаимную сертификацию для подключения двух платежных систем друг к другу.

После интеграции туристам будет проще планировать путешествия и оплачивать покупки.